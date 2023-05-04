В России опровергли сообщения экспертов о срыве плана по сокращению добычи нефти

Вице-премьер Новак: Россия подтверждает выполнение обязательств по сокращению добычи нефти

Россия сокращает добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года, заявил вице-премьер страны Александр Новак, передает «Интерфакс». По его словам, такое уточнение необходимо, поскольку в последнее время в зарубежной прессе появляется много спекуляций относительно объемов сокращения производства.

«Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефти», — сказал он, опровергая сообщения в СМИ относительно невыполнения Россией обязательств по сокращению добычи.

Вице-премьер добавил, что в прессе пишут о росте экспорта нефти из России вопреки заявленному сокращению производства, ссылаясь на данные мониторинга морских отгрузок. Однако в данном случае эксперты не учитывают факт «существенного сокращения трубопроводных поставок в Евросоюз более чем на две трети, который был лишь частично компенсирован морским экспортом», объяснил он.

О том, что заявления России о сокращении добычи нефти с марта не подтверждаются данными ведущих мониторинговых систем ранее неоднократно писал Bloomberg. Агентство подсчитало, что экспорт сырья из российских портов вырос, а нефтеперерабатывающие заводы не снижают активность. Проверить информацию начиная с мая будет невозможно, поскольку правительство России приостановило публикацию статистики по добыче нефти, природного газа и конденсата на год — до 1 апреля 2024 года.