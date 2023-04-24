Заявление России о сокращении добычи нефти не смогли подтвердить

Bloomberg: Россия увеличила экспорт и переработку нефти на фоне обещания сократить добычу

Экспорт сырой нефти из России растет, а переработка по-прежнему превышает уровни прошлого года, так что подтвердить сокращение добычи, которое обещали российские власти, пока не удается. Об этом со ссылкой на данные о поставках и загруженности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сообщает Bloomberg.

Источник издания в Минэнерго ранее сообщил о снижении добычи нефти в марте на 700 тысяч баррелей в сутки. Однако отчеты портовых агентов и данные отслеживания танкеров показали, что объемы отгрузки из российских портов практически не изменились и за неделю по 21 апреля составляли в среднем 3,4 миллиона баррелей в сутки. Всего за этот период на 32 танкера погрузили 23,8 миллиона баррелей российской нефти. В среднем за четыре недели общий объем морского экспорта увеличился на 72 тысячи баррелей в сутки, до 3,46 миллиона баррелей, что является самым высоким показателем за 10 месяцев.

Эксперты считают, что достижение нового максимума стало возможным благодаря высокому спросу со стороны таких покупателей, как Китай, Индия и Турция. Совокупный объем сырой нефти на судах, направляющихся из России в эти страны, а также танкерах, которые не указали конечный пункт назначения, рос вторую неделю подряд и достиг рекордных значений в 3,35 миллиона баррелей в сутки за последние четыре недели.

Экспорт российской нефти по морю в европейские страны был зафиксирован на уровне 83 тысяч баррелей в сутки в течение 28 дней по 21 апреля, причем единственным пунктом назначения была Болгария. Поставки в Турцию за этот же период упали до 104 тысячи баррелей в сутки, что является самым низким показателем за последние пять недель.

Темпы нефтепереработки сохранились на уровне начала года и по состоянию на 19 апреля были на 720 тысяч баррелей в сутки выше, чем за тот же месяц прошлого года.

Увеличению экспорта могло бы поспособствовать опустошение запасов, однако, как отмечают эксперты, Россия обладает относительно небольшими мощностями по хранению. К тому же большинство резервуаров используется для нормального функционирования трубопроводной сети страны, что делает маловероятным поддержание экспорта и переработки за счет добытого ранее сырья.

В марте Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о рекордных поставках российской нефти. По сравнению с февралем экспорт нефти вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки, до 8,1 миллиона, а нефтепродуктов — на 0,45 миллиона, до 3,1 миллиона баррелей в сутки.

Российские власти в феврале объявили о намерении снизить добычу нефти с марта на 500 тысяч баррелей в сутки. Позднее добровольное ограничение добычи дважды продлевали — на три месяца и до конца 2023 года.