В ОПЕК усомнились в исполнении Россией плана по сокращению добычи нефти

ОПЕК сообщил о сокращении добычи нефти Россией в марте на 300 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в России в марте 2023 года составила 9,7 миллиона баррелей в сутки, а в феврале — 10 миллионов баррелей, то есть снижение за месяц составило 300 тысяч баррелей. Об этом сообщается в майском отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Добыча жидких углеводородов в марте сократилась на 282 тысячи баррелей в сутки по сравнению с февралем, до 11,1 миллиона. На широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и конденсат пришлось 1,4 миллиона баррелей добычи в сутки.

Российские власти объявляли о сокращении добычи в марте на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года, при этом вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что речь идет об уровнях по сравнению с февралем. Таким образом, отчет ОПЕК ставит под сомнение исполнение российскими компаниями собственных планов.

Подтвердить или опровергнуть данные ОПЕК не представляется возможным, так как правительство России ранее распорядилось закрыть статистику по добыче нефти и газа до 1 апреля 2024 года, причем запрет касается данных за март и первый квартал.

На этом фоне Россия, согласно подсчетам Bloomberg, ставит многолетние рекорды по морскому экспорту нефти и сохраняет уровень нефтепереработки. По словам Новака, такая ситуация объясняется сокращением поставок по нефтепроводу «Дружба», который идет в Европу.