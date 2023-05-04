Названа причина сокращения добычи нефти в России
Россия сокращает добычу нефти для того, чтобы поддержать цены на высоком уровне за счет снижения объема предложения. Кроме того, поскольку рынок нефти достаточно психологичен, заявления о сокращении добычи необходимо делать публично. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Вице-премьер России Александр Новак говорил о том, что страна будет сокращать объемы добычи на 500 тысяч баррелей в сутки еще в феврале. Но по косвенным данным было понятно, что полноценного сокращения не произошло, а потом статистику и вовсе закрыли, что сделало отслеживание динамики невозможным», — сказал Юшков.
Он объяснил, что теперь об объемах добычи в России можно будет узнать только из заявлений Новака или Минэнерго. Ввиду этого достаточно быстро начались спекуляции на тему того, что Россия обманывает ОПЕК+ и на самом деле не предприняла необходимых шагов.
«Поэтому Новак вынужден был открыто выступить с опровержением. Сокращение добычи необходимо, чтобы подтолкнуть цену вверх, поддержать ее за счет снижения объема предложения. Но, поскольку рынок нефти очень психологичен, особенно в том, что касается фьючерсов, выступать с заявлениями, опровержениями необходимо публично. Важно правильно задать информационный фон», — объяснил аналитик.
Ранее Новак опроверг сообщения экспертов о срыве плана по сокращению добычи нефти. Он подчеркнул, что Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи.