Названа причина сокращения добычи нефти в России

Аналитик Юшков заявил о необходимости сокращения добычи нефти для поддержания цен

Россия сокращает добычу нефти для того, чтобы поддержать цены на высоком уровне за счет снижения объема предложения. Кроме того, поскольку рынок нефти достаточно психологичен, заявления о сокращении добычи необходимо делать публично. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Вице-премьер России Александр Новак говорил о том, что страна будет сокращать объемы добычи на 500 тысяч баррелей в сутки еще в феврале. Но по косвенным данным было понятно, что полноценного сокращения не произошло, а потом статистику и вовсе закрыли, что сделало отслеживание динамики невозможным», — сказал Юшков.

Он объяснил, что теперь об объемах добычи в России можно будет узнать только из заявлений Новака или Минэнерго. Ввиду этого достаточно быстро начались спекуляции на тему того, что Россия обманывает ОПЕК+ и на самом деле не предприняла необходимых шагов.

«Поэтому Новак вынужден был открыто выступить с опровержением. Сокращение добычи необходимо, чтобы подтолкнуть цену вверх, поддержать ее за счет снижения объема предложения. Но, поскольку рынок нефти очень психологичен, особенно в том, что касается фьючерсов, выступать с заявлениями, опровержениями необходимо публично. Важно правильно задать информационный фон», — объяснил аналитик.

Ранее Новак опроверг сообщения экспертов о срыве плана по сокращению добычи нефти. Он подчеркнул, что Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи.