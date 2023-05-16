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14:46, 16 мая 2023Экономика

Россия поставила рекорд по экспорту нефти и топлива вопреки сокращению добычи

МЭА: в апреле Россия поставила рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов с начала СВО

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В апреле Россия поставила рекорд по экспорту нефти и топлива с начала боевых действий в Украине вопреки обещаниям по сокращению добычи, пишет Financial Times со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы страны от этих поставок оказались на 27 процентов меньше, чем в прошлом апреле.

Поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж в прошлом месяце выросли на 50 тысяч баррелей в сутки, до 8,3 миллиона баррелей в сутки. При этом средние значения российского экспорта в 2022 и 2021 годах составляли 7,7 и 7,5 миллиона баррелей в сутки.

«По нашим оценкам, Москва не выполнила объявленное сокращение поставок на 500 тысяч баррелей в сутки в полном объеме», — заявили аналитики МЭА. Россия в феврале объявила о намерении снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в марте, и позже продлила меру до конца 2023 года.

Brent от TradingView

Экспорт сырой нефти достиг 5,2 миллиона баррелей нефти в сутки — максимального уровня с мая 2022 года. Из них 2,1 миллиона баррелей в сутки страна отправляла в Китай и 2 миллиона баррелей в сутки — в Индию. Общий экспорт нефтепродуктов составил 3 миллиона баррелей в сутки.

При этом, по оценкам МЭА, месячные доходы российских компаний от экспорта нефти и топлива сократились на 27 процентов в годовом выражении, а налоговые отчисления нефтегазового сектора — на 64 процента. Выручка российских экспортеров нефти в апреле составила 15 миллиардов долларов против 13,3 миллиарда долларов в марте.

Снижение цен на эталонную марку Brent тянет вниз и стоимость основного экспортного сорта Urals, хотя дисконт российской нефти к бенчмарку сокращается, объясняют аналитики. Скидка, по их мнению, уменьшилась потому, что Россия стала сотрудничать с большим числом перевозчиков за пределами западных стран.

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Софья Ермакова
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