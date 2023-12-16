ЕС запустил процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз запустил процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) запустил письменную процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что он вступит в силу в ближайшее время.

Вечером 16 декабря Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка.

15 декабря лидеры ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока один из основных противников введения новых ограничений, канцлер Австрии Карл Нехаммер, отсутствовал. Как рассказали трое европейских дипломатов, произошедшее можно назвать совпадением, так как он вышел из зала заседаний, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.