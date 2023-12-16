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23:29, 16 декабря 2023Мир

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка. Об этом сообщает Reuters.

Raiffeisen была включена Киевом в черный список за решение продолжить работу в России.

Ранее Австрия отказалась снять блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России, использовав право «отсрочки для изучения».

15 декабря лидеры ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока один из основных противников введения новых ограничений, канцлер Австрии Карл Нехаммер, отсутствовал. По словам трех европейских дипломатов, произошедшее можно назвать совпадением, так как он вышел из зала заседаний, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

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      Марина Совина
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