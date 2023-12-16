Австрия отказалась снять блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России

Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России

Австрия отказалась снять блокировку с 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на источники.

«Они использовали право "отсрочки для изучения", которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе», — говорится в публикации.

Собеседник издания подтвердил информацию о том, что Вена в обмен на поддержку 12-го пакета санкций требует от Киева исключить Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны».

15 декабря лидеры Европейского союза (ЕС) согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока один из основных противников введения новых ограничений, канцлер Австрии Карл Нехаммер, отсутствовал. По словам трех европейских дипломатов, произошедшее можно назвать совпадением, так он вышел из зала заседаний, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.