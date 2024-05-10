ВСУ начали активно перемещать бронетехнику в приграничье Харьковской области

«Военный осведомитель»: украинские бронеавтомобили перемещаются в приграничье

Украинские бронеавтомобили активно перемещаются в приграничье Харьковской области. Об этом сообщил проект «Военный осведомитель» в Telegram-канале.

Авторы проекта приложили видео, которое снял разведывательный дрон. На кадрах видно четыре единицы техники, двигающиеся в разных направлениях по грунтовым дорогам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области. Он заявил, что Украина ожидала наступления на этом направлении, но не знает, какие резервы могла задействовать Россия.

По данным российских военкоров, Российская армия наносит удары по населенным пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка.