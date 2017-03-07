Креативный директор Chloe посвятила последнюю коллекцию оптимизму

Дизайнер Клэр Уэйт Келлер представила свою последнюю коллекцию одежды на посту креативного директора марки Chloe. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 марта. Линейка посвящена фантазиям и оптимизму.

В коллекции представлены силуэты с широкой скругленной линией плеча, куртки прямого кроя и объемные пальто. Эти модели сшиты из клетчатой шерстяной ткани, овчины и золотистого флиса. Для декора вещей использованы принты с изображением бабочек, цветов, грибов, звезд и комет на фоне ночного неба.

Фото: Chloé 1 /3

Chloe — французский бренд, выпускающий женскую одежду, аксессуары и парфюмерию. В разное время с ним сотрудничали такие дизайнеры, как Карл Лагерфельд, Стелла Маккартни, Фиби Фило и Пауло Андерссон.

В конце марта 2016 года Уэйт Келлер покинет свой пост. Одной из причин увольнения стал переезд дизайнера из Франции в Великобританию по семейным обстоятельствам.