Chloe останется без креативного директора

Дизайнер Клэр Уэйт Келлер покинет пост креативного директора французской марки Chloe. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Vogue. срок ее контракта истекает в конце марта.

Решение было принято по обоюдному согласию дизайнера и руководства компании Richemont, которой принадлежит бренд. Издание отмечает, что одной из причин увольнения также стал переезд дизайнера из Франции в Великобританию по семейным обстоятельствам.

Кто сменит ее на посту, пока неизвестно. В качестве возможной преемницы называют старшего директора Louis Vuitton Наташу Рамсей-Леви.

Chloe — французский бренд, выпускающий женскую одежду, аксессуары и парфюмерию. В разное время с ним сотрудничали такие дизайнеры, как Карл Лагерфельд, Стелла Маккартни, Фиби Фило и Пауло Андерссон.