Бывший вице-президент Inditex посоветовал России создать новый имидж

Уполномоченный представитель правительства Испании и бывший вице-президент компании Inditex Карлос Эспиноза порассуждал об имидже России на мировом рынке во время дискуссии на международной конференции Fashion Futurum. Как сообщил корреспондент «Ленты.ру», обсуждение проходило в заключительный день Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Эспиноза рассказал об опыте Испании, когда, примерно пять лет назад, перед страной в условиях экономического кризиса встала задача продвинуть и улучшить свой имидж на рынке: представить Испанию как страну, помнящую традиции, но в то же время как прогрессивную и технологичную.

Тогда испанские производители одежды сделали ставку на скорость: вместо выпуска двух коллекций в год стали производить четыре и более. Сейчас, по словам Карлоса Эспинозы, ведущим испанским компаниям требуется всего 60 дней, чтобы взять идею и преобразовать ее в доступный для всего мира продукт. Подобные имиджевые преобразования бывший вице-президент Inditex посоветовал сделать России.

«История России — это история страны, где рождались гении, и нужно вернуться именно к этому имиджу, связанному с культурой. Стране нужно показать ту свою реальность, которая неизвестна за рубежом. Россия — это страна талантливых молодых людей, творцов. Нужно объединить это с ее историей и прошлыми достижениями и представить миру новую Россию, которая может быть интересна для потребителя точно так же, как Италия, Франция или Испания», — заключил Эспиноза.

Inditex — испанская компания, владелец крупных сетей магазинов одежды. Среди ее подразделений — Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Uterqüe, Stradivarius, Bershka.

Международная конференция Fashion Futurum проходила в московском «Манеже» 17 и 18 марта в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Главной темой стали проблемы современной моды, а также трансформация индустрии под влиянием научно-технической революции.