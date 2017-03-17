Американский представитель Google оценил перспективы Instagram в мире моды

Руководитель направления Fashion, Sports & Toys компании Google Майкл Берк выступил в качестве спикера на международной конференции Fashion Futurum во время Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В формате public talk Берк вместе с генеральным директором интернет-портала Be-in.ru Алексеем Баженовым обсудили, какие сервисы и социальные сети смогут в ближайшем будущем заменить глянцевые издания. В частности, прозвучало мнение, что в таком качестве будет использоваться приложение Instagram.

«Не думаю, что в высокой моде "глянец" когда-либо умрет: ничто не сможет заменить красивое материальное изображение любимого бренда. Однако в интернете гораздо более широкая аудитория, и Instagram сегодня на первом месте среди цифровых преобразований "глянца". Хотя бы потому, что им легче всего пользоваться: вы просто берете красивое изображение и размещаете его. Мы смотрим картинки в Instagram так, как будто листаем глянцевый журнал», — заявил Майкл Берк.

Международная конференция Fashion Futurum стартовала 16 марта в московском «Манеже» в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Главная тема — проблемы современной моды, а также трансформация индустрии под влиянием научно-технической революции.

