Грузинский дизайнер предложил носить юбки поверх кюлотов

Грузинский дизайнер Ака Наниташвили представила коллекцию своего бренда Aka Nanita сезона осень-зима 2017-2018 в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основу линейки составили многослойные комплекты: юбки дизайнер предложила носить поверх кюлотов, а модели а-силуэта сочетать с басками из ажурного кружева. В коллекцию вошли нестандартные брючные костюмы (например, с разрезанными по бокам палаццо), комбинезоны, платья и юбки, выполненные, в том числе, из парчи, шелка и бархата.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /5

Отличительной чертой коллекции стала вольная линия талии, проходящая то на поясе, то на бедрах, а также вышивка стеклярусом. Доминирующие цвета в линейке — золотой, черный, красный и серебристо-серый.

Очередная Неделя моды MBFW Russia открылась в московском «Манеже» 12 марта. На четвертый день Недели свои коллекции показали FashionTime Designers (La Trevi, Dress by Olga Gerasimenko, Family Hope, Alisia Fiori), Borodulin's, N.Legenda, Oksana Fedorova, Portnoy Beso, Aka Nanita (Грузия), Saint-Tokyo, Lumier Garson, KETlone.

