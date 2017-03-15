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Goga Nikabadze выпустил на подиум полуобнаженную беременную «невесту»

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Показ грузинского дизайнерского бренда Goga Nikabadze на MBFW Russia сезона осень-зима 2017-2018 завершил экстравагантный вход на подиум полуобнаженной беременной модели, сообщил корреспондент «Ленты.ру»

Модель в черной фате и юбке с разрезом того же цвета прикрывала обнаженную грудь букетом красных роз. Кроме этого ансамбля, дизайнер Гога Никабадзе показал мужскую и женскую одежда из бархата золотистого оттенка и цвета бургундского: жилеты, широкие прямые брюки, туники и джеллабы, а также струящиеся платья с фестонами и оборками красного, черного и бордового цвета.

Очередная Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia открылась в московском «Манеже» 12 марта. В третий день Недели свои коллекции показали Daria Dashina, Yulia Kosyak, Kondakova, Yasya Minochkina, Екатерина Акхузина для «Меха Екатерина», Evgeniya Kryukova, а также Goga Nikabadze (Грузия).

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