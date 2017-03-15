Kondakova показала осенние шифоновые кюлоты

Российский дизайнер Анастасия Кондакова представила свою новую коллекцию сезона осень-зима 2017 во время Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /5

Коллекция построена на контрасте между сдержанной простотой классики и утонченностью романтического стиля. В нее вошли пальто и жакеты точно с мужского плеча, платья и юбки с нежным цветочным принтом, свободные однотонные свитера и струящиеся блузы, брюки прямого покроя и шифоновые кюлоты.

Кондакова активно использовала для своих вещей легкие полупрозрачные материи, бархат и трикотаж с люрексом, сочетая их между собой. Основу цветовой гаммы составили темно-синий, светло-розовый, бежевый, черный и серый оттенки.

Очередная Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia открылась в московском «Манеже» 12 марта. На третий день Недели свои коллекции показали Daria Dashina, Yulia Kosyak, Kondakova, Yasya Minochkina, Екатерина Акхузина для «Меха Екатерина», Evgeniya Kryukova, а также Goga Nikabadze (Грузия).

