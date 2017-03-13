На показе в Москве модели обнажили грудь

Российский стилист, ведущий и модный блогер Александр Рогов показал свою новую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018. Дефиле прошло во время Недели моды MBFW Russia в выставочном зале «Манеж», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дефиле прошло во время Недели моды MBFW Russia в выставочном зале «Манеж». Многие модели вышли на подиум с полуобнаженной и даже обнаженной грудью. Основой коллекции стали асимметричные платья и спортивные комплекты в сочетании с яркими ботфортами. Рогов объединил комфорт и женственность: толстовки и свитера в стиле oversize и костюмы из «летящих» тканей; спортивная одежда и полупрозрачные блузы с оборками.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /5

Коллекция построена на актуальных сочетаниях розового, красного и фиолетового, также в ней появились цвет хаки, леопардовый принт и рисунок polka dot («горошек»). В качестве контрастной и броской детали использованы широкие резинки с логотипом дизайнера.

Материалы по теме Иногда они раздеваются За кулисами показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017-2018 открылась в московском «Манеже» 12 марта. В первый день недели свои коллекции показали Слава Зайцев, Вадим Мерлис, Юлия Николаева, Dimaneu, Chapurin for Finn Flare, грузинский бренд Salle de Mode. Также прошли дефиле Фестиваля детской моды.

