Вячеслав Зайцев завернул моделей в шторы

Российский модельер Вячеслав Зайцев представил свою новую коллекцию в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /5

Коллекция названа «Импровизация NEXT». Основу линейки составили костюмы-тройки, юбки-карандаш и юбки А-силуэта, верхняя одежда из жаккарда, жакеты и шляпы. Кроме того, в нее вошел ряд вечерних нарядов — платьев и костюмов, выполненных, в том числе, из тканей с имитацией драгоценных металлов.

Отличительной чертой коллекции стали обивочные ткани, рисунки словно с обоев и соответствующие аксессуары — кисточки в виде подхватов для штор. Дизайнер также представил множество цветных total-луков в оранжевом, красном, розовом и других ярких вариантах. Несколько комплектов дизайнер исполнил в черно-белом решении.

Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, академик Российской академии художеств, основатель первого в СССР Дома моды.

