Ценности
 

Вячеслав Зайцев завернул моделей в шторы

Перейти в «Мою Ленту»

Российский модельер Вячеслав Зайцев представил свою новую коллекцию в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Коллекция названа «Импровизация NEXT». Основу линейки составили костюмы-тройки, юбки-карандаш и юбки А-силуэта, верхняя одежда из жаккарда, жакеты и шляпы. Кроме того, в нее вошел ряд вечерних нарядов — платьев и костюмов, выполненных, в том числе, из тканей с имитацией драгоценных металлов.

Отличительной чертой коллекции стали обивочные ткани, рисунки словно с обоев и соответствующие аксессуары — кисточки в виде подхватов для штор. Дизайнер также представил множество цветных total-луков в оранжевом, красном, розовом и других ярких вариантах. Несколько комплектов дизайнер исполнил в черно-белом решении.

Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, академик Российской академии художеств, основатель первого в СССР Дома моды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Юлия Николаева вывела на подиум экстравагантных моделей
Vadim Merlis «зашнуровал» моделей
В Москве представили хрустальные украшения по мотивам люстр
Последние новости
Кремль отреагировал на угрозы запретить россиянке участвовать в «Евровидении»
В WADA отметили важность ухода Мутко с поста министра спорта России
СБУ назвала критерии для допуска Самойловой на «Евровидение»
Депутат Рады обвинил Москву в осквернении польских могил во Львовской области
Ле Пен решила предложить Польше и Венгрии дружить против ЕС
РСПП предложил брать подоходный налог с банковских вкладов
Умер помощник Горбачева Анатолий Черняев
Ценности
Ценности
 — 
12:06 Сегодня

Волнение усиливается

Стоит ли торопиться с покупкой яхты
13:03 Сегодня

Vadim Merlis «зашнуровал» моделей

13:40 Сегодня

Ray-Ban посвятил очки Дженис Джоплин

11:21 Сегодня

Мануфактура Zenith обеспечит владельцев Velar хронографами

Ценности
 — 
00:10 10 марта 2017

«Нет ничего плохого, что машина сама по себе сексуальна»

Массимо Фрашелла, креативный директор Jaguar Land Rover, о значении размера
12:23 Сегодня

Chanel предложила женщинам тающий на губах блеск

12:04 Сегодня

Юлия Николаева вывела на подиум экстравагантных моделей

13:50 10 марта 2017

Марка Casadei посвятила обувь эпохе диско

Ценности
 — 
10:34 10 марта 2017

Явный мир шопоголика

Новые магазины и корнеры, где можно оставить половину зарплаты
09:56 Сегодня

Москвичам покажут любимую машину Энди Уорхола

12:03 Сегодня

Девушки-музыканты пополнили коллекцию косметики M.A.C

14:31 10 марта 2017

В Chloe назначили нового креативного директора

Россия
Икона «Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина»«Синтез православия и советского проекта»
На что уповать россиянам в стремлении к традиционным ценностям
Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганХод Турции в России
Каких уступок Эрдоган пытался добиться от Путина
Умер помощник Горбачева Анатолий Черняев
В Кремле поведали об усталости от обвинений по поводу связей с Трампом
Далю бы не дали
Россия упрощает получение гражданства ради украинцев
Чемпион Москвы по теннису задавил пенсионерку на Калужском шоссе
Nice-Matin узнала об обысках на вилле сенатора Керимова на Лазурном Берегу
Все материалы
Мир
A Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptor is launched during a successful intercept test, in this undated handout photo provided by the U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency. U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters/File Photo Размещение и наказание
Китай бьет Южную Корею юанем из-за американской системы ПРО
Джордж СоросСорос против Трампа
Помогут ли интриги миллиардеру-филантропу победить миллиардера-президента
Флаг ИГ в обмен на берцы
Репортаж из освобожденной от исламистов части Мосула
В Могадишо взорвался заминированный автомобиль
Полиция обстреляла не уехавших после концерта аргентинцев
Мартин Шульц и Ангела МеркельВиагра для социал-демократов
Завязавший алкоголик Мартин Шульц может лишить Меркель кресла канцлера
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Все материалы
Бывший СССР
Рижский бальзам
Зачем в Латвии решили пересмотреть возраст для занятий проституцией
Советник Авакова предложил ввести на Украине смертную казнь
Депутат Рады обвинил Москву в осквернении польских могил во Львовской области
В Киеве назвали условия приезда россиянки Самойловой на «Евровидение»
В Киеве узнали о крымском концерте певицы Самойловой
Украинские радикалы залили монтажной пеной десятки банкоматов российских банков
Захарченко установил для линии соприкосновения в Донбассе статус госграницы
Все материалы
Финансы
Добровольно и с пенсией
Россиянам предложат заплатить за свое будущее трижды
В Госдуме назвали безумием настройку российской пенсионной системы
Аркадий Дворкович, Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин Оцепленные и оцепеневшие
Ралли вице-премьеров: от санкций к блокчейну
Россия увеличила импорт товаров на 26 процентов
Минфин выдвинул предложения по изменению налоговой системы
Короли под горой
Кто сделал Урал железным хребтом Российской империи
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Все материалы
Бизнес
Война на выживание
Москва и Минск продолжают выяснять отношения на продовольственном рынке
Объем автомобильного грузооборота в январе вырос на 11,2 процента
Nissan Sentra сняли с производства в России
ФАС обсудит с операторами отмену внутрисетевого роуминга
«Автоюристов» гонят с рынка
Реформа ОСАГО вышла на финишную прямую
Российский шоколад вышел на мексиканский рынок
Volkswagen официально признал в суде США свою вину в «дизельгейте»
Все материалы
Силовые структуры
Turkish army soldiers run to their fighting positions during exercises, at a military outpost near the town of Kilis, southeastern Turkey, Thursday, March 2, 2017. Turkey's military is holding exercises along its border with Syria a week after Turkish troops and Syrian opposition forces captured the Islamic State-held town of al Bab in northern Syria. «В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам"»
Что представляет собой сегодня турецкая военная машина
Про любовь
Непридуманные романтические истории из жизни полиции
Охранительный опыт
Монолог эксперта о том, как сигнализации лишают работы домушников
В четырех регионах России направили на принудительные работы первых осужденных
Медведев разрешил военным подразделениям Южной Осетии войти в состав ВС России
В США успешно испытали вертолетную ракету Hellfire с борта корабля
Иран показал производство собственной копии российского танка Т-90
Все материалы
Наука и техника
Ферментация тестаОно живое!
В США создали синтетическую форму жизни
Hawaiian bobtail squidРастущие изнутри
Лучшие снимки мертвых органов и живых тканей
Тонны кокса
Что потерял американский спецназ в Боливии — обзор Ghost Recon: Wildlands
НАСА показало снимки потенциально обитаемой инопланетной системы
Выращенный в биореакторе кишечник заразили сальмонеллой
Названо число черных дыр в Млечном Пути
Ученые определили происхождение лейкемии
Все материалы
Спорт
«Никакой массовой драки не было»
Турнир по ММА в Дагестане омрачила очередная потасовка с участием болельщиков
Путин предложил шахматисту Карякину войти в состав Общественной палаты
«Спартак» делегировал наибольшее число футболистов в сборную России
Овечкин установил личный антирекорд результативности в НХЛ
В Норвегии сыгран рекордный по продолжительности хоккейный матч
«Челси» и «Реал» собрались обменяться футболистами
CAS пожизненно дисквалифицировал врача Португалова из-за допинг-скандала
Все материалы
Культура
Владимир Маканин«В конце мы с андеграундом разругались»
Владимир Маканин о войне, больнице и рыбалке
Кирилл Разлогов: Культура живая и «мертвая»
Эпоха пленки ушла в прошлое, но реванш не за горами
«Позы убитых поражали странной вычурностью»
Исторический детектив Юлии Яковлевой «Вдруг охотник выбегает»
Кобзон выступил против участия Самойловой в «Евровидении» из-за ее инвалидности
СБУ назвала критерии для допуска Самойловой на «Евровидение»
Умер основатель рок-группы Y&T Джоуи Алвес
Юлия Самойлова рассказала об обещаниях с 2014 года послать ее на «Евровидение»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Тот же Ургант, только с матом и шутками про геев»
Дерзкий рэпер и спортивный журналист отучают телевидение от скуки
Любовь 76-летней звезды «Стартрека» и «Логана» к приютскому псу очаровала соцсети
Кровь наркоторговцев
Царство насилия и жестокости на снимках лучшего фотографа года
Диана Шурыгина спела про водку и розы в клипе Enjoykin
На «Евровидение» вместо Самойловой предложили отправить Шурыгину или счет за газ
ВГТРК опровергла задержание своего сотрудника в Одессе
В России предложили замедлять доступ к нарушающим законы иностранным сайтам
Все материалы
Ценности
Волнение усиливается
Стоит ли торопиться с покупкой яхты
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Вячеслав Зайцев завернул моделей в шторы
Ray-Ban посвятил очки Дженис Джоплин
Chanel предложила женщинам тающий на губах блеск
Юлия Николаева вывела на подиум экстравагантных моделей
Москвичам покажут любимую машину Энди Уорхола
Все материалы
Путешествия
Келья для романтиков
Путешествие по малоизвестным у россиян уголкам Германии
Хочу домой
Как белорус в одиночку побывал в самых опасных уголках Ирана и Пакистана
Спасение упавшего в сочинских горах туриста сняли на видео
Власти Кубани решили покончить со смертельно опасными экскурсиями на джипах
В аэропортах Берлина за день отменят свыше 600 рейсов
В России заработал сервис по поиску ресторанов с возможностью бесплатно поесть
Турпоток из России в европейские города упал в 2016 году
Все материалы
Из жизни
Мюнхен«Принесли в подарок пиво с ближайшей заправки»
История москвички, переехавшей в Баварию
Спереди — пионерка
Как 50-летним женщинам удается выглядеть вдвое моложе своих лет
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
Свинка Лилу из международного аэропорта Сан-ФранцискоМохнатый сослуживец
Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Уилл Смит прыгнул со 100-метрового водопада в Африке на тарзанке
Слониха до смерти забила хоботом сотрудника зоопарка в Японии
400-килограммовая египтянка станцевала после операции на желудке
Все материалы
Корейский Genesis против «семерки» BMW
Очень длинный Genesis G90 L, BMW 740Le и спор двух Михаилов
Электрокары «дотесловской» эры
Какими были электрокары 100, 50 и 20 лет назад
От «Гелика» до «Теслы»: самые-самые тюнинг-тачки Женевы
Необычные, нелогичные и эпатажные тюнинг-проекты, показанные в Женеве
10 худших машин Америки
Издание Consumer Reports выбрало худшие автомобили 2017 года
По дорогам Калифорнии разрешили ездить машинам без водителей
SsangYong показал замену «Рэкстону»
Кроссовер Lifan X80 начнут продавать в конце марта
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы