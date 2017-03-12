В Москве представили хрустальные украшения по мотивам люстр

Французская хрустальная мануфактура Baccarat представила в Москве новую коллекцию ювелирных изделий от дизайнера украшений Мари-Элен де Тайак, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в воскресенье, 12 марта.

Кольца, подвески, колье и серьги из золота и серебра дополнены восьмигранными вставками из хрусталя различных цветов, напоминающими хрустальные подвески фирменных люстр Baccarat. «Хрусталь — восхитительный материал, который преломляет и отражает свет. Чистые линии восьмигранников Baccarat и богатая цветовая палитра открывают бесконечные возможности для творчества», — сказала де Тайак.

Фото: Baccarat 1 /3

Мануфактура Baccarat основана в 1764 году во Франции. Производит посуду, светильники и предметы интерьера из хрусталя, а также ювелирные изделия (с 1993 года). Сотрудничает с известными брендами и дизайнерами, в частности Филиппом Старком. Во Франции работают два музея Baccarat (в регионе Баккара на северо-востоке страны, где была основана мануфактура, и в Париже). Осенью 2016 года мануфактура выпустила набор водочных стопок специально для российского рынка.