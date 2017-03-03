Lalique вдохновился античными богинями и жрицами

Французский производитель хрусталя Lalique представил в Москве коллекцию Muses, навеянную античными мифами, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в пятницу, 3 марта.

В коллекцию вошли новая версия классической вазы «Вакханки», декантер «Афродита» и ваза, поднос и часы «Наяды».

Новая ваза «Вакханки» с изображением танцующих жриц бога вина Вакха создана в честь 90-летия оригинального творения Рене Лалика 1927 года в увеличенном размере и украшена сусальным золотом. Золотое покрытие нанесено вручную в мастерской Ateliers Gohard. Ваза выпущена лимитированной серией из 90 экземпляров.

Декантер «Афродита» венчается пробкой в виде статуэтки богини любви Афродиты, а изделия серии «Наяды» украшают изображения речных женских божеств Наяд, дочерей бога Зевса.

Декантер «Афродита» Фото: пресс-служба Lalique 1 /3

Парижская мастерская Ateliers Gohard основана в 1962 году, специализация — работа с позолотой. Среди проектов — реставрация мебели и декора интерьера в Версале, парижском Доме инвалидов, муниципальном театре Рио-де-Жанейро, восстановление позолоты статуи Свободы в Нью-Йорке.

Компания Lalique основана в 1888 году французским художником, ювелиром и специалистом по работе со стеклом Рене Лаликом. Выпускает предметы интерьера, украшения и парфюмерию. Марка участвовала в совместных проектах с архитектором Захой Хадид, художником Дэмиеном Херстом и музыкантом Элтоном Джоном. В феврале 2016 года Lalique и производитель роялей и пианино Steinway & Sons объявили о выпуске уникальной модели рояля Masque de Femme («Женская маска»).