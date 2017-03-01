Москвичкам распишут сумки Dolce & Gabbana в ЦУМе

Бутик итальянской марки Dolce & Gabbana в московском ЦУМе предложил услугу по ручной росписи сумок Sicily. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе универмага.

Фото: пресс-служба ЦУМ 1 /2

Покупатель получает возможность самостоятельно придумать эскиз и выбрать палитру цветов, в которой будет выполнена роспись. Кроме того, на выбор клиента представлены готовые варианты оформления: яркие тропические цветы, персональные инициалы владельца, красивые цитаты и признания в любви. Услуга будет доступна с 1 по 8 марта при покупке сумки Sicily любого размера, выполненной из матовой телячьей кожи с тиснением Dauphine.

Модель Sicily является одним из ключевых аксессуаров Dolce & Gabbana, в каждой коллекции бренда сумка представлена в различных цветах и размерах, дополнена изображениями и аппликациями, напрямую связанными с основной коллекцией сезона.

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году, как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.