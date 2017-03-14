Юлия Далакян продемонстрировала «театральный шик»

Российский модельер Юлия Далакян представила на Mercedes-Benz Fashion Week Russia новую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018, сообщил корреспондент «Ленты.ру»

В характерном для нее избыточно-театральном стиле дизайнер использовала бархат, атлас, органзу, ткань металлик, трикотаж с люрексом, пайетки и цветное перо марабу. Футуристические ноты коллекции придавали стилизованные корсеты с ремнями, напоминающие одновременно детали военного или авиационного снаряжения, и комбинезоны из атласа, похожие на обмундирование летчиков сверхзвуковых самолетов. Восточные аллюзии вызывал рытый бархат алого оттенка с геометрическими узорами. Замыкала показ модель в леггинсах из люрекса и лиловом платье из органзы с воротником из черных перьев.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /6

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017-2018 открылась в московском «Манеже» 12 марта. Во второй день Недели свои коллекции показали BGN styled by Alexander Rogov, Ivanova, Speranza Couture by Nadezda Yusupova, Ksenia Knyazeva, Julia Dalakian, Isabel Garcia, Bella Potemkina. Также прошли показы участников Kazakhstan Fashion Week (Aelita, DiSiitova, Libas Atelier, Zherebtsov) и участников Фестиваля детской моды.