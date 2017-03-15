«Спортивные» шубы предложили носить с меховыми сандалиями

В московском «Манеже» на Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона осень-зима 2017-2018 прошел показ модного дома «Меха Екатерина», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Новую коллекцию бренда в стиле athleisure представила глава компании Екатерина Акхузина. Она предложила бомберы и ветровки из меха ярких цветов. Модели в спортивном стиле с накладными карманами и капюшонами соседствовали на подиуме с традиционными шубами классического покроя с контрастными деталями в стиле поп-арт и декором в технике интарсии (меховой мозаики) — орнаментами и надписями. Одежду дополняли сандалии на плоской подошве с меховой отделкой, бейсболки, объемные яркие шапки с помпоном и кепи из меха.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /6

«Меха Екатерина» — компания, основанная в 1994 году на базе исторического предприятия — мехового холодильника (склада-хранилища), открытого в 1912 году меховщиком, купцом первой гильдии Михайловым на Большой Дмитровке. В настоящее время у «Мехов Екатерина» имеется собственное производство с дизайнерским подразделением и сеть меховых магазинов.

Очередная Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia открылась в московском «Манеже» 12 марта. В третий день Недели свои коллекции показали Daria Dashina, Yulia Kosyak, Kondakova, Yasya Minochkina, Екатерина Акхузина для «Меха Екатерина», Evgeniya Kryukova, а также Goga Nikabadze (Грузия).