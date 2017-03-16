Петербургский бренд призвал девушек оголить плечи

Дизайнер Юрий Питенин и его петербургский бренд Saint-Tokyo представили новую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018 на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, передает корреспондент «Ленты.ру».

Линейка одежды для молодых людей и девушек построена на асимметричных линиях и многое заимствует из стиля спорт-шик. В коллекции представлены разноярусно сконструированные платья и юбки, укороченные худи, брюки карго, палаццо и oversize-пуховики. Практически все женские модели имеют открытые плечи и удлиненные рукава.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /5

Цветовая палитра линии прослеживается от черно-белого монохрома до золотого, зеленого и насыщенно-красного оттенков. Главенствующими элементами в линейке стали корсеты, шнуровка и спортивные резинки с названием бренда. Дополняли новинки также кружево, глянец и пайетки.

Очередная Неделя моды MBFW Russia открылась в московском «Манеже» 12 марта. На четвертый день Недели свои коллекции показали FashionTime Designers (La Trevi, Dress by Olga Gerasimenko, Family Hope, Alisia Fiori), Borodulin's, N.Legenda, Oksana Fedorova, Portnoy Beso, Aka Nanita (Грузия), Saint-Tokyo, Lumier Garson, KETlone.

