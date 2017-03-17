Александр Шумский сравнил Неделю моды с интимным опытом

Исполнительный президент Национальной палаты моды и президент Недели моды MBFW Russia Александр Шумский принял участие в панельной дискуссии в рамках международной конференции Fashion Futurum. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

В ходе дискуссии участники — организаторы недель моды в Париже, Шанхае и Москве — обсудили международный опыт проведения мероприятия и пришли к заключению, что роль его, несмотря на постоянные внутренние и внешние изменения, будет только расти.

С вопросом, есть ли в планах сделать Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia более массовой, обратилась к Александру Шумскому одна из присутствующих в зале. Девушка пояснила, что многие желающие не могут попасть на мероприятие, так как последнее предполагает наличие особых пригласительных.

«Недели моды по всему миру — это события, куда можно попасть строго по приглашению. Именно это и создает мотивацию и желание посетить мероприятие, и мне кажется, что все должно быть так, как есть. Но мы делаем очень многое для того, чтобы распространить контент для тех, кто не смог сюда попасть», — прокомментировал Шумский.

Кроме того, президент MBFW Russia отметил, что организаторы Недели моды стараются создавать для своих клиентов и гостей наиболее комфортные условия, а в случае большей масштабности это станет затруднительным. «Неделя моды — это интимный опыт для клиентов. Это не должно быть массовым», — заключил он.

Международная конференция Fashion Futurum стартовала 16 марта в московском «Манеже» в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Главная тема — проблемы современной моды, а также трансформация индустрии под влиянием научно-технической революции.

