На конференции Fashion Futurum обсудили перспективы «умной» одежды

На проходящей в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia конференции Fashion Futurum прошла дискуссия о перспективах «умной» одежды и новейших технологиях в модной индустрии. Об этом сообщает с места события корреспондент «Ленты.ру».

Выступавшие выразили мнение, что в дизайне и создании одежды будут активно использоваться цифровые принтеры по ткани. Так, управляющий директор World Textile Information Network Марк Джарвис указал, что динамика современного рынка требует быстрой реакции и немедленного производства, что возможно именно с цифровой печатью по ткани.

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Руководитель отдела технологий и исследований фэшн-инкубатора Manufacture NY Аманда Паркс рассказала об использовании электронных устройств как элементов одежды. Разговор об «умной» одежде модерировал руководитель альянса российских арт-инженеров Сергей Карнаухов, назвавший основной задачей создание системы внутри одежды, позволяющей идентифицировать физическое состояние человека.

Международная конференция Fashion Futurum стартовала 16 марта в московском «Манеже» в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Главная тема — проблемы современной моды, а также трансформация индустрии под влиянием научно-технической революции.