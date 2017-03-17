Artem Shumov выпустил на подиум «хулиганов» с «синяками»

Дизайнер Артем Шумов, создатель именного бренда Artem Shumov, представил на Mercedes-Benz Fashion Week Russia мужскую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Модели были загримированы под хулиганов, участвовавших в уличной драке: на их лицах были сымитированы синяки и кровоподтеки. В коллекцию вошли куртки, плащи без воротника, ветровки, бомберы, тренчи и пуховики с английским воротником. Преобладающие цвета — серый, черный, синий и оттенок бургундского. Одна из вещей — минималистский плащ с прорезями на плечах и короткой крылаткой сзади — был ярко-шафранового цвета.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /6

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia открылась в Москве 12 марта. В пятый день показов свои коллекции представили дизайнеры Tako Mekvabidze, Anastasia Dokuchaeva, Sensus Couture, KseniaSeraya, Artem Shumov, I V K A, Mach&Mach, Igor Gulyaev