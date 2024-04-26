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21:45, 26 апреля 2024Бывший СССР

Премьер Литвы допустила прекращение помощи Украине со стороны США

Премьер Литвы Шимоните: новый пакет помощи Украине от США может быть последним
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила прекращение помощи Украине со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ELTA.

Она заявила, что новый пакет помощи Киеву, принятый Конгрессом Соединенных Штатов, может быть последним. По ее словам, это значит, что вызовы для стран Европы становятся еще больше. «Сейчас мы только молились, чтобы Конгресс собрался и решил вопрос, но поддержка может потребоваться и дальше», — заявила она.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина способна победить в конфликте с Россией в том числе благодаря помощи со стороны США.

25 апреля представитель Конгресса США заявил, что нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины недостаточно, чтобы Киев добился успеха на фронте.

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      Марина Совина
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