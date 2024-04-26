Премьер Литвы допустила прекращение помощи Украине со стороны США

Премьер Литвы Шимоните: новый пакет помощи Украине от США может быть последним

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила прекращение помощи Украине со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ELTA.

Она заявила, что новый пакет помощи Киеву, принятый Конгрессом Соединенных Штатов, может быть последним. По ее словам, это значит, что вызовы для стран Европы становятся еще больше. «Сейчас мы только молились, чтобы Конгресс собрался и решил вопрос, но поддержка может потребоваться и дальше», — заявила она.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина способна победить в конфликте с Россией в том числе благодаря помощи со стороны США.

25 апреля представитель Конгресса США заявил, что нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины недостаточно, чтобы Киев добился успеха на фронте.