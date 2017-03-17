Igor Gulyaev представил «одежду для великанов»

Российский дизайнер Игорь Гуляев, основатель именной марки Igor Gulyaev, представил на Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекцию мужской и женской одежды сезона осень-зима 2017-2018 под названием Gold, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

В коллекцию вошли вещи в стиле «гипер-oversize»: бомберы из текстиля камуфляжной расцветки и из парчи, трикотажные кардиганы и блузы, огромные меховые ушанки и вязаные шапки, а также высокие картузы и шляпы-кивера броских цветов, пальто и бушлаты со стилизованными элементами исторического военного костюма, а также платья из атласа и тафты, навеянные стилем середины XIX века. Подиум украшали огромные бутафорские «золотые слитки», а выход на него был оформлен в стиле портала восточного дворца.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /6

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia открылась в Москве 12 марта. В пятый день показов свои коллекции представили дизайнеры Tako Mekvabidze, Anastasia Dokuchaeva, Sensus Couture, KseniaSeraya, Artem Shumov, I V K A, Mach&Mach, Igor Gulyaev.