Танец самой красивой женщины в мире в откровенном наряде попал на видео

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, показала снимки, сделанные во время празднования Нового года. Серию фото и видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На кадры одного из роликов попал танец 23-летней знаменитости в откровенном наряде — модель одета в оголяющий грудь белый топ и юбку-макси такого же цвета со сборками и высоким разрезом посередине. Свой образ девушка дополнила розовой короной, несколькими золотыми браслетами на руках и ногах, серьгами в виде колец и тонкой цепочкой на животе, а волосы собрала в пучок.

Swipe for my New Years kiss @jessejostark 🎇 Фото опубликовано @bellahadid

2 января Хадид поделилась с подписчиками откровенными снимками, на которых она позирует на фоне моря в темно-синем джинсовом бикини французской люксовой марки Dior.

В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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