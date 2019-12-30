Опубликовано видео самой красивой женщины в мире на отдыхе без бюстгальтера

Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала откровенное видео без бюстгальтера с отдыха. Ролик появился в Instagram знаменитости.

На записи 23 летняя Хадид позирует перед камерой, сидя на деревянном лежаке. На девушке джинсовая голубая рубашка с черным крестом, которая надета на голое тело и расстегнута таким образом, что из-под нее видна часть груди супермодели.

Ее образ дополнен ярко-красным цветком в волосах и голубыми очками, которые Хадид выпустила в коллаборации с американским брендом Chrome Hearts.

Поклонники и друзья знаменитости пришли в восторг от новой публикации. «Красота!» — написал французский дизайнер Симон Жакмю. «О мой бог!!!» — с восхищением прокомментировала телезвезда Хлои Кардашьян. «Белла, я тебя обожаю», — похвалила американская исполнительница Равина Аврора (Raveena Aurora).

Ранее в декабре Белла Хадид опубликовала снимки с отдыха в прозрачном топе. На серии фотографий модель позировала на пляже возле пальмы в белых штанах и белом топе с открытой спиной, который просвечивает ее грудь. Образ дополняли золотые часы, цепь и очки американского бренда Chrome Hearts.

В октябре внешность Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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