Путешествия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Названа еще одна тема разговора Трампа и Путина
Стало известно о наследстве Галины Волчек
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
Малышева рассказала о семейном новогоднем ритуале
Названы города Европы с самой дорогой недвижимостью
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео
Шведский лыжник обматерил Большунова и объяснился
Опубликованы печальные снимки искусанной клещами истощенной коалы
Новости партнеров

Опубликовано видео самой красивой женщины в мире на отдыхе без бюстгальтера

Перейти в «Мою Ленту»

Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала откровенное видео без бюстгальтера с отдыха. Ролик появился в Instagram знаменитости.

На записи 23 летняя Хадид позирует перед камерой, сидя на деревянном лежаке. На девушке джинсовая голубая рубашка с черным крестом, которая надета на голое тело и расстегнута таким образом, что из-под нее видна часть груди супермодели.

Ее образ дополнен ярко-красным цветком в волосах и голубыми очками, которые Хадид выпустила в коллаборации с американским брендом Chrome Hearts.

Поклонники и друзья знаменитости пришли в восторг от новой публикации. «Красота!» — написал французский дизайнер Симон Жакмю. «О мой бог!!!» — с восхищением прокомментировала телезвезда Хлои Кардашьян. «Белла, я тебя обожаю», — похвалила американская исполнительница Равина Аврора (Raveena Aurora).

Ранее в декабре Белла Хадид опубликовала снимки с отдыха в прозрачном топе. На серии фотографий модель позировала на пляже возле пальмы в белых штанах и белом топе с открытой спиной, который просвечивает ее грудь. Образ дополняли золотые часы, цепь и очки американского бренда Chrome Hearts.

В октябре внешность Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самая красивая женщина в мире расстегнула рубашку на новом откровенном селфи
Названа женщина с идеальной внешностью
Опубликованы снимки самой красивой женщины в мире в просвечивающем грудь топе
Путешествия
Путешествия10:3726 декабря

«Пока буду жив, буду ездить»

Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
19:20Сегодня

Названы российские города для встречи Нового года с настоящим снегом

18:21Сегодня

Молодая мать внезапно умерла в отпуске при загадочных обстоятельствах

16:49Сегодня

Американец разгромил гостиничный номер на Украине и исчез

Путешествия00:0224 декабря

Египетская сила

Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
15:25Сегодня

ФАС возбудила дело против Booking.com

13:42Сегодня

Комфорт пассажиров верхних полок в российских поездах оказался под угрозой

12:30Сегодня

Пассажир круизного лайнера выпал за борт и бесследно исчез

Путешествия00:0319 декабря

Далеко и надолго

Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
11:15Сегодня

Россияне рассказали о самых странных желаниях в путешествиях

09:26Сегодня

В России задумались о «новогодней» визе для иностранцев

04:05Сегодня

Правительство задумалось о лоукостере для Дальнего Востока

Россия
Мощный взрыв на заправке в российском городе попал на видео
«Море разрушенных зданий, куча неубранных тел»
25 лет назад войска вошли в Грозный. Как началась самая страшная битва в истории новой России
Врачи часами катали россиянку с инсультом и бросили умирать в коридоре клиники
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»
Страна запомнит это надолго: самые яркие и эпичные фразы 2019 года
Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина
«Люди разделились на тварей и нормальных»
Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
Уверенных и не уверенных в завтрашнем дне россиян посчитали
Все материалы
Мир
Названа еще одна тема разговора Трампа и Путина
Этот безумный год
Убийство главного террориста, перевороты и шпионские скандалы. Как 2019-й изменил мир
МИД прокомментировал информацию о вечеринке в стиле Гэтсби с реками шампанского
Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
Стало известно о депрессии Греты Тунберг
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Все материалы
Бывший СССР
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Эстонские министры предпочли факельное шествие приему у президента
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
В партии Порошенко назвали обмен пленными выполнением прихотей Кремля
Владимир ЗеленскийНовые переменные
В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев
Все материалы
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
В России посчитали число бедных
верская область. 29 августа 2017. Вид на участок федеральной автотрассы М11 "Москва – Санкт-Петербург".В ожидании прорыва
На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Со дна
Основательница «Даблби» обманывала партнеров на сотни миллионов. Теперь ее ждут в суде
Россия и Украина примирились ради газа
Все материалы
Силовые структуры
Вербовщика террористов задержали на Дальнем Востоке
Самые громкие дела 2019-го года
Арест сенатора, дело Голунова и нападение на ФСБ
Готовивших новогодние теракты россиян задержали по наводке США
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовивших теракты на новогодние праздники россиян
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Двое россиян похитили 10 миллионов рублей из банкомата на глазах у прохожих
Все материалы
Наука и техника
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Раскрыта дата начала продаж PlayStation 5
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Изобретен смартфон с четырьмя селфи-камерами
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
В крушении Су-57 нашли пользу
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Шведский лыжник обматерил Большунова и объяснился
Уйти по-царски
Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
Емельяненко объяснил правила боя против Кадырова
Анна Щербакова«Мы все немного в шоке»
Щербакова победила, Медведева отказалась выступать: чем запомнится чемпионат России
Сборная России ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент с гимном
Плохой Санту
Сенсационное поражение «Сити» и разгром «Лестера» — главное в туре АПЛ
Хоккеист сборной США высказался о грязном матче с российской молодежкой
Все материалы
Культура
Группа «Стекловата» снялась в ремейке популярного клипа «Новый год»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы
Герман Греф«Кино дает нам опыт и учит жизни»
Герман Греф о своих любимых фильмах и будущем кино
Опубликован список лучших сексуальных киносцен года
Пегги ГуЗасели в голове
Корейская хаус-звезда, замбийская поэтесса и вездесущая Lizzo: кто создал лучшие треки года
Сюткин пообещал публично отомстить пошутившему про его возраст Шнурову
Все материалы
Интернет и СМИ
«Уральские пельмени» захотели получить 200 миллионов рублей от бывшего директора
Без границ
Фотографы весь год колесили по миру и рисковали жизнью ради хорошего кадра. Вот что из этого вышло
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
«Я постоянно ошибаюсь, но как-то исправляюсь»
Гей-скандалы, истязание животных и интимная вода: что в 2019-ом творили блогеры ради денег и лайков
Спящую в метро пьяную пару подняли на смех
Война на два фронта
 
Самый добрый мем уходящего года придал россиянам сил
Все материалы
Ценности
Женщина рискнула жизнью ради хвастовства безвкусным маникюром и была обругана
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Магазин прислал клиентке зловонные вещи и предложил постирать самой
Меньше слов, больше тела
Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х
Девушка приняла кольцо за 20 миллионов и отклонила предложение руки и сердца
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Самую красивую в мире женщину признали главной звездой Instagram
Все материалы
Путешествия
Опубликовано видео самой красивой женщины в мире на отдыхе без бюстгальтера
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Названы российские города для встречи Нового года с настоящим снегом
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Молодая мать внезапно умерла в отпуске при загадочных обстоятельствах
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Американец разгромил гостиничный номер на Украине и исчез
Все материалы
Из жизни
Опубликованы печальные снимки искусанной клещами истощенной коалы
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Полиция вычислила преступника по трансляции в Instagram
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
Женщина устала от оскорблений и за год похудела на 76 килограммов
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Невеста потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги в случае развода
Все материалы
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
Самый дорогой Cadillac
Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России
Представительские седаны, которые свернули не туда
Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели
Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор
Автомобильные коубы месяца: смешно и быстро
Составлен рейтинг инновационности автопроизводителей
В Москве угнали лимузин Сталина
УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах
Все материалы
Дом
Стало известно о наследстве Галины Волчек
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Названы города Европы с самой дорогой недвижимостью
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
В российском городе пятнадцать многоэтажек остались без крыши
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Российский олигарх подарил детям 12 квартир
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Частные и иностранные компании задумали допустить к освоению Арктики
Десятки соцобъектов российского региона получат скоростной интернет
В Саратовской области выросло финансирование поддержки малого бизнеса
Все материалы