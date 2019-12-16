Самая красивая женщина в мире расстегнула рубашку на новом откровенном селфи

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, сфотографировала себя на телефон в рубашке на голое тело. Она разместила откровенный снимок в личном Instagram-аккаунте.

На селфи Хадид позирует, лежа на боку. Одной рукой она поправляет волосы, другой — держит телефон и снимает себя в зеркало. Ее джинсовая рубашка расстегнута так, что из-под нее видна грудь девушки. Дополнением образа стали голубые очки, которые модель выпустила в коллаборации с американским брендом Chrome Hearts в тон рубашке.

«Аура Белла», — подписала снимок супермодель.

Фото опубликовано @bellahadid

Ранее в декабре Белла Хадид опубликовала снимки в прозрачном топе. На серии фотографий модель позирует на пляже возле пальмы в белых штанах и белом топе с открытой спиной, в котором просвечивает грудь.

В октябре внешность Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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