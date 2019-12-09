Опубликованы снимки самой красивой женщины в мире в просвечивающем грудь топе

Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала снимки в прозрачном топе. Кадры появились в ее официальном аккаунте в Instagram.

На серии фотографий модель позирует на пляже возле пальмы в белых штанах и белом топе с открытой спиной, который просвечивает ее грудь. Ее образ дополнен золотыми часами, цепью и очками американского бренда Chrome Hearts, над созданием которых работала сама Хадид.

«Очки Hellz Bellz в нежно-розовом оттенке из серебра для всех ангелов z», — подписала снимок супермодель.

Ранее в декабре Белла Хадид снялась в рекламном ролике Chrome Hearts и продемонстрировала свое тело. На видео 23-летняя супермодель позировала в распахнутом кожаном блейзере, под которым виден ее бюстгальтер и голый живот. В последнем кадре девушка появилась полуголой, прикрывая руками грудь.

В октябре внешность Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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