Самая красивая женщина в мире изменила внешность для рекламы нижнего белья

Американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, перекрасилась в блондинку для съемки в рекламе. Фотографии публикует портал Nylon.

С измененной внешностью Хадид представляла коллекцию Collection 1 2020 модного бренда Alexander Wang. На одном из кадров 23-летняя модель позирует в белом брючном костюме и нижнем белье марки, а также держит в руках белого кота. Ее образ дополняет ярко-красный маникюр и босоножки на шпильке.

Фото: Brianna Capozzi for Alexander Wang

На других снимках она запечатлена лежащей на полу в черном костюме с декольте, остроконечном головном уборе в стиле статуи Свободы и со светящимся мороженым в руке, а также в асимметричном платье с гигантским букетом роз.

Автор съемки — нью-йоркский фотограф Брианна Капоцци (Brianna Capozzi).

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Ранее в декабре папарацци сняли Беллу Хадид во время отдыха на пляже Майами. На фото она загорала и каталась на гидроцикле в черном бикини. На ней была красная бандана и крупные золотые украшения.

В октябре Хадид назвали самой красивой женщиной в мире, поскольку ее внешность на 94,35 процента близка к совершенству. К такому выводу пришел руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва после того, как сопоставил ее лицо с правилом золотого сечения. Оказалось, что пропорции модели на 94,35 процента близки к совершенству.

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