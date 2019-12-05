Опубликованы новые пляжные фото самой красивой женщины в мире

Папарацци засняли американских супермоделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер во время отдыха на пляже Майами. Фотографии публикует Daily Mail.

На кадрах 23-летняя Хадид, которую ранее признали женщиной с идеальной внешностью, загорает и катается на гидроцикле в черном бикини. На ней также — красная бандана и крупные золотые украшения.

Вместе с Хадид в объективы фотографов попала 23-летняя Кендалл Дженнер. Девушка приехала на пляж в раздельном купальнике с принтом под кожу змеи и солнечных очках.

Фото опубликовано @kardashiansxjennersxhadids

На некоторых снимках модели лежат на одном шезлонге и обнимаются, на других — Дженнер сидит на коленях Хадид.

По информации издания, девушки приехали во Флориду на художественную ярмарку Арт-Базель.

Беллу Хадид уже фотографировали в бикини во время этой поездки. 4 декабря в сети появились фотографии, на которых она запечатлена у бассейна и в шезлонге, а также наносящей средство от загара. На ней было разноцветное бикини.

В октябре Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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