Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике

Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами. Снимки публикует Daily Mail.

По информации издания, 23-летняя Хадид прибыла во Флориду на художественную ярмарку Арт-Базель в компании подруг. На фото она запечатлена у бассейна и в шезлонге, а также наносящей средство от загара. На ней — разноцветный раздельный купальник, розовые солнечные очки, золотые украшения и часы.

Фото опубликовано @henryshotties

Ранее в ноябре Белла поделилась с поклонниками фотографией в бикини в своем Instagram-аккаунте. На снимке модель позировала на коленях в углу кадра, а чуть сзади в кресле сидела ее подруга, пиар-менеджер дома Dior Фанни Бурдетт-Донон (Fanny Bourdette-Donon). Обе девушки одеты в купальники из одной коллекции.

В октябре внешность Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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