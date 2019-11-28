Самая красивая женщина в мире опубликовала фото в бикини

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид поделилась с поклонниками фото в бикини. Девушка выложила снимок в своем Instagram-аккаунте.

На фото Белла сидит на коленях в углу кадра, а чуть сзади в кресле сидит ее подруга PR-менеджер дома Dior Фанни Бурдетт-Донон (Fanny Bourdette-Donon). Обе девушки одеты в разноцветные купальники из одной коллекции. Бикини состоят из тонких кусков ткани, соединенных между собой золотистым кольцом.

«Фанни Бурдетт-Донон всегда за работой в своем телефоне. Это действительно так», — подписала она фото.

This @fannybourdettedonon always working on her phone tho it’s the truth Фото опубликовано @bellahadid

Пользователи пришли в восторг и от внешнего вида девушек, и от их купальников. «Вы обе настоящие ангелы!», — написал один из подписчиков. «Вы обе так много работаете — это восхищает», — отметил другой. «Мне определенно нужен этот бикини», — прокомментировала третья.

Ранее Белла Хадид опубликовала кадр со съемок, где ее закрывают в стеклянном боксе. На размещенном в сети фрагменте девушка сидит на корточках в прозрачной камере, верхнюю часть которой съемочная бригада закрепляет с помощью дрели. Вся эта конструкция похожа на аквариум, а модель внутри нее — на экспонат.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!