Самая красивая в мире женщина снялась в мокрой рубашке на голое тело

bellahadid / Instagram

Американская супермодель Белла Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, поделилась кадрами новой фотосъемки для британского модного журнала Pop. Видеозапись была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах девушка одета в белую рубашку с приспущенным плечом на голое тело, а на ее шее, груди и щеках закреплены розовые лепестки. Участники съемки поливают модель водой и направляют на нее потоки воздуха.

Подписчики американки в комментариях оценили размещенную ею видеозапись. «Ангел во плоти», — отметил один. «Почему же ты так прекрасна», — высказался другой. «Ты вообще настоящая?» — задался вопросом третий.

В октябре внешность Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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