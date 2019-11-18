Самая красивая в мире женщина призналась в неуверенности в себе

23-летняя супермодель Белла Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, рассказала о своей неуверенности. Интервью публикует WWD.

«Иногда на подиуме ты так сильно нервничаешь, что забываешь, как должны двигаться ноги. В такие моменты я представляю себя другим персонажем, что это не я, а кто-то другой», — поделилась Хадид. Американская супермодель в течение нескольких лет страдала от депрессии. «Я чувствую себя виноватой за то, что могу жить этой невероятной жизнью, иметь возможности, которых нет у других, но есть у меня. Но все это не имеет смысла, когда ты чувствуешь себя подавленной», — призналась модель.

Белла Хадид также рассказала, что никогда не чувствовала себя такой сексуальной и уверенной в себе, как на показе в Нью-Йорке, где она позировала в нижнем белье для шоу Рианны Savage x Fenty в сентябре этого года. Рианна одела ее в ярко-желтый комплект нижнего белья и дополнила образ кружевным желтым шарфом и золотой цепочкой на животе. Также на ней были чулки и туфли в тон.

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«Рианна удивительна», — заявила Хадид многочисленным поклонникам на фестивале моды Vogue. «Королева Ри сказала мне идти так, как я хочу, вселяя в меня уверенность», — объяснила Хадид.

В октябре внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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