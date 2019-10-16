Раскрыт тайный комплекс Меган Маркл

Принц Гарри заверил свою жену Меган Маркл в том, что она хорошо выглядит после родов. Об этом сообщает Daily Mail.

На церемонии награждения WellChild Awards, посвященной детям с тяжелыми заболеваниями, супруги познакомились с 10-летней Эмми Нараян-Николой (Emmie Narayan-Nichola). Во время беседы девочка сделала комплимент герцогине Сассекской, сказав, что она прекрасно выглядит, несмотря на то, что недавно стала матерью.

Тогда принц Гарри посмотрел на жену и сказал: «Вот видишь, я же тебе говорил!»

Как отметила позднее в интервью Нараян-Никола, его замечание выглядело так, будто у них точно такие же проблемы и комплексы, как и у остальных людей.

Ранее журналисты обратили внимание, что на это мероприятие Меган Маркл приехала в темно-зеленом шерстяном платье марки P.A.R.O.S.H, которое надевала на помолвку с будущим супругом в 2017 году. Кроме того, на ней была еще одна старая вещь — бежевое верблюжье пальто Sentaler.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!