Меган Маркл заметили в старой одежде

Герцогиня Сассекская Меган прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде. На это обратило внимание Daily Mail.

38-летняя Меган Маркл появилась на мероприятии в сопровождении своего мужа, 35-летнего принца Гарри. На ней было темно-зеленое шерстяное платье марки P.A.R.O.S.H, стоимость которого составляет 462 фунта стерлингов (37 тысяч рублей), а также бежевое верблюжье пальто Sentaler за 1185 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей).

Журналисты отметили, что это платье Маркл надевала на помолвку с будущим супругом в 2017-м, а пальто — на рождественскую службу в том же году.

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Свой образ герцогиня дополнила маленькой сумкой черепахового цвета Montunas за 688 фунтов стерлингов (56 тысяч рублей) и коричневыми лодочками Manolo Blahnik стоимостью 562 фунта стерлингов (46 тысяч рублей).

В июле Меган Маркл нарушила правила этикета, появившись на Уимблдоне в джинсах — тогда организаторы турнира назвали ее ночным кошмаром. Жена принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой существуют специальные правила дресс-кода. Однако герцогиня проигнорировала регламент: на ней были синие зауженные джинсы, черный топ, белый пиджак оверсайз и туфли-лодочки.

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