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Меган Маркл вышла в свет в неподобающем виде и прослыла «ночным кошмаром»

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Меган Маркл нарушила правила этикета, появившись на теннисном турнире Уимблдон в джинсах. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

Жена принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой существуют специальные правила дресс-кода. Однако 37-летняя герцогиня проигнорировала регламент: на ней были синие зауженные джинсы, черный топ, белый пиджак оверсайз и туфли-лодочки. «Они [организаторы] не могли пригласить ее в королевскую ложу, потому что она была в джинсах. Но ее это не волновало. Все, что ей было нужно, — это смотреть на Серену [Уильямс]», — рассказал источник.

Кроме того, по данным собеседника издания, организаторы турнира нелестно отзывались о поведении Меган Маркл и назвали ее ночным кошмаром. Их также вывел из себя приказ герцогини Сассекской следить за тем, чтобы никто не сфотографировал ее во время матчей, поскольку она пришла туда «в частном порядке».

В сентябре 2018 года британское издание The Sun перечислило все на тот момент случаи, когда Меган Маркл пренебрегала правилами королевского дресс-кода. Так, например, женщинам из королевской семьи запрещено выходить в свет без телесных колготок, однако прошлым летом герцогиня Сассекская приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth с голыми ногами.

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