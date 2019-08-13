Меган Маркл уличили в ношении дешевых украшений

В Великобритании впервые опубликовали фотографии Меган Маркл, на тот момент — будущей супруги принца Гарри, сделанные в 2017 году в Ботсване. Об этом сообщает Daily Mail.

На одном из снимков изображен момент, когда Меган обеими руками касается хобота слона. При этом на указательном пальце невесты принца Гарри можно рассмотреть недорогое кольцо, украшенное изображением символа-оберега — ладони с глазом посередине. Это так называемая «Ладонь Фатимы» — амулет, распространенный в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Турции. Было определено, что это кольцо из золота турецкого бренда Kismet by Milka. Его стоимость составляет 250 фунтов (около 20 тысяч рублей).

Ранеев июле сообщалось, что принц Гарри подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с особым смыслом в честь годовщины их свадьбы. Золотое кольцо украшено камнями, символизирующими месяц рождения членов семьи принца: хризолит в честь Меган Маркл, которая родилась в августе, изумруд — в честь их сына Арчи (май) и сапфир в честь самого принца Гарри (сентябрь).

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