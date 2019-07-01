Раскрыт секрет нового подарка принца Гарри Меган Маркл

Герцог Сассекский Гарри подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с особым смыслом в честь годовщины их свадьбы. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Тонкое золотое кольцо украшено тремя драгоценными камнями, каждый из которых символизирует месяц рождения каждого члена семьи принца: хризолит в честь Меган Маркл, которая родилась в августе, изумруд — в честь их сына Арчи (май) и сапфир в честь самого принца Гарри (сентябрь).

Автором кольца стала американский дизайнер ювелирных украшений Лоррейн Шварц.

В июне поклонники британской королевской семьи заметили, что помолвочное кольцо герцогини Сассекской Меган изменилось: шинка кольца стала тоньше и на ней появилась россыпь из драгоценных камней. Журналисты предполагают, что герцогиня переплавила шинку, чтобы увеличить размер кольца, поскольку ее пальцы распухли во время беременности.

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