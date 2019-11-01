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41-летняя модель прогулялась по улицам в расстегнутой куртке на голое тело

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Кэти Прайс

Бывшая модель и телеведущая Кэти Прайс вышла на улицы Лондона в расстегнутой куртке на голое тело во время рекламной съемки для британского бренда JYY London. Об этом сообщает The Sun.

41-летняя женщина была одета в красные велосипедки, длинную зеленую куртку и белые кроссовки. Прайс дополнила образ солнцезащитными очками и обручем с рогами дьявола.

Англичанка прошлась по улице, а затем попозировала перед своим автомобилем Range Rover Sport. После этого она переоделась в костюм Малефисенты.

Кэти Прайс — британская модель, певица, автор песен и телеведущая. Она сотрудничала с такими изданиями, как FHM, Playboy, Maxim и другими.

В октябре 2019 года американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид вышла на улицу в наполовину расстегнутом жакете на голое тело. На ней были черный жакет, нюдовые брюки в черную полоску, черные ботинки и шапка бренда Clavin Klein. Хадид расстегнула нижнюю половину пуговиц жакета, под которым не было бюстгальтера.

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