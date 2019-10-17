Супермодель вышла на улицу в наполовину расстегнутом жакете на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид вышла на улицу в наполовину расстегнутом жакете на голое тело. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летнюю девушку заметили в Нью-Йорке. На ней были черный жакет, нюдовые брюки в черную полоску, черные ботинки и шапка бренда Clavin Klein, лицом которого она является. Хадид расстегнула нижнюю половину пуговиц жакета, под которым не было бюстгальтера.

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15 октября внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Носить вещи на голое тело стало трендом у знаменитостей. Ранее в сентябре Хадид уже фотографировали в похожем образе. После показа Burberry она вышла на улицы Лондона в бежевом плаще Holzweiler и голубых свободных джинсах. Однако внимание фотографов привлек топ из блестящего прозрачного материала.

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