Самая красивая в мире женщина выложила фото в нижнем белье

Американская супермодель Белла Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, сфотографировала себя в нижнем белье в зеркале. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На фото 23-летняя модель позирует в черном бюстгальтере и кружевных чулках с поясом. В одной руке она держит телефон, в другой — стакан с жидкостью. Публикация сопровождается подписью: «Вы знаете, что я люблю чистый бурбон». Макияж Хадид выполнен в теплых тонах — ярко очерченные губы, стрелки на веках, оранжевые тени и пудра. Волосы убраны назад, а маникюр красного цвета.

19 ноября Хадид снялась для британского модного журнала в мокрой рубашке, надетой на голое тело. Подписчики американки в комментариях оценили размещенную ею видеозапись. «Ангел во плоти», — отметил один. «Почему же ты так прекрасна!» — воскликнул другой. «Ты вообще настоящая?» — задался вопросом третий.

В октябре внешность Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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