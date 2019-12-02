Самая красивая женщина в мире разделась для рекламы очков

@bellahadid / Instagram

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в рекламном ролике очков, продемонстрировав обнаженное тело. Она опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 1 декабря.

В ролике 23-летняя супермодель позирует в распахнутом кожаном блейзере, под которым виден синий бюстгальтер и голый живот. На ней также были клетчатые облегающие штаны, крупные золотые украшения и рекламируемый аксессуар — очки бренда Chrome hearts. Видео состоит из ритмично сменяющихся кадров, на которых Хадид кривляется, поправляет волосы, меняет позы и ракурс, снимает очки.

В завершении видеоролика девушка появляется полуголой, прикрывая руками грудь. Ее образ в последней сцене состоит из длинных кожаных перчаток, бриллиантового кольца, браслета и желтого широкого пояса.

В октябре внешность Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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