Самая красивая женщина в мире вышла на публику в просвечивающем платье

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, вышла на улицу в белом просвечивающем платье. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

23-летнюю знаменитость запечатлели в Сен-Бартелеми (Карибы) перед посадкой в самолет. На ней было облегающее мини-платье из тонкой ткани, из-под которого виднелись ее обнаженная грудь и белое белье. Свой наряд модель дополнила кроссовками Nike Air Force 1 и массивным золотым кольцом.

Фото опубликовано @hadidssource

Ранее в декабре Белла Хадид уже публиковала снимки в прозрачной одежде. На серии фотографий, которые она разместила в Instagram, модель позирует на пляже возле пальмы в белых штанах и белом топе с открытой спиной, через который просвечивает ее грудь.

В октябре внешность Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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