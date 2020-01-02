Самая красивая женщина в мире показала фото в бикини и приспущенных шортах

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась с подписчиками откровенными снимками. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На серии фотографий 23-летняя знаменитость позирует на фоне моря в темно-синем джинсовом бикини французской люксовой марки Dior. Ее образ дополнен соломенной шляпой, приспущенными джинсовыми шортами оверсайз и золотой цепочкой на поясе. В ушах Хадид массивные золотые серьги конго.

Фото опубликовано @bellahadid

«Желаю вам всего самого лучшего, лучшего, лучшего», — подписала публикацию модель. На ее пост отреагировало множество фанатов. Большинство хвалили Хадид и поздравляли ее с наступившим Новым годом.

Это не первый раз, когда супермодель привлекает к себе внимание откровенными кадрами. Так, в декабре 2019 года Белла Хадид опубликовала видео без бюстгальтера с отдыха. На записи Хадид позировала перед камерой, сидя на деревянном лежаке в голубой рубашке, надетой на голое тело. Образ модели дополнен голубыми очками.

В октябре внешность Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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